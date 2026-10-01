47 osumljencev zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov

Specializirana enota za okoljske prekrške tržaške lokalne policije je v teh dneh v sodelovanju s tržaškim tožilstvom sklenila obsežno preiskavo. V sklopu preiskave so lokalni policisti ugotovili, da je več posameznikov oziroma pravnih oseb nepravilno odlagalo smeti po Trstu, tako zase kot za druge. Šlo je bodisi za nevarne odpadke kot za običajne smeti.

Osumljenci so odpadke odlagali v običajnih zabojnikih oziroma v centrih za zbiranje odpadkov po Trstu. Zaradi količine odpadkov in neprijavljenega statusa osumljencev, je to povzročalo povečane stroške za tržaške občane. Kdor odlaga večje količine odpadkov mora namreč biti prijavljen, slediti pravilom in plačati stroške predelave oziroma odvoza odpadkov. Lokalna policija je osumljence izsledila z obsežnimi akcijami nadzora.

Lokalni policisti so tudi ugotovili, da so nekateri od osumljencev nepravilno zaupali odpadke, večinoma ostanke gradbenih del, tržaškemu podjetju, ki se ukvarja s skladiščenjem nenevarnih odpadkov. Podjetje je bilo sicer vpisano v register podjetij, ki se ukvarjajo z odpadki, redno pa je sprejemalo pošiljke od pravnih oseb, ki niso vpisane v taisti register. V več primerih je material prišel v skladišče z neprijavljenimi vozili, nekateri pravni subjekti pa so bili iz raznih razlogov izključeni iz registra oziroma so imeli zamrznjen vpis.

Iz lokalne policije poudarjajo, da formularji s podatki o odpadkih niso le formalnost, temveč jamstvo za varno ravnanje z morebiti nevarnim materialom. Lokalna policija je zato na podlagi zakonodaje o ravnanju z odpadki ovadila upravitelje vpletenih podjetij oziroma vpletene samostojne podjetnike.

Lokalni policisti so tudi zaslišali 44 oseb in pregledali skoraj 3000 formularjev o odpadnem materialu. Skupno je osumljencev 47.