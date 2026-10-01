Nov glamping vabi v Briščike na oddih in razvajanje

V Briščikih, pri hišni številki 92, so v petek predali namenu nov glamping MaVì Woodlodge & Spa. Glamping oziroma »glamurozno kampiranje« je vse bolj razširjena oblika počitnic v naravi, ki združuje neke vrste taborjenje z udobjem, ki bi bilo značilno za hotelske namestitve. S pomočjo družine ga vodi 39-letna Jessica Štoka, po rodu iz Briščikov. Sama je zaposlena na Slovenskem deželnem gospodarskem združenju, glamping pa je uresničena dolgoletna skrita želja.

Leseni hišici polkrožne oblike imata vsaka svojo kopalnico in kuhinjo, zakonsko posteljo in raztegljiv kavč, tako da lahko v njih prespijo štirje. Vsaka ima tudi zasebno savno in ogrevan masažni bazen jacuzzi ter ležalnike. »Zajtrk gostom pripravim sama. To je tradicionalni zajtrk, po želji sladek ali slan, za katerega nabavim sestavine pri naših proizvajalcih v pekarnah in na kmetijah.«Nekaj obiskovalcev, v glavnem Tržačanov, je v Briščikih koristilo le zunanje storitve -savno in jacuzzi ob pristnem kraškem aperitivu, v recepciji pa je vsem na voljo tudi soba za masaže z domačimi olji. Če koga zanima, poskrbi Jessica tudi za najem električnih koles.