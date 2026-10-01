Ob Barcolani bo v Bregu odprlo vrata osem osmic

Ne samo v mestu, ampak tudi v okolici. Slišali smo, da se dogajanje okrog Barcolane iz leta v leto širi tudi izven središčne izložbe. Letos vse do Brega. Osmerica breških vinarjev bo namreč v času regate, točneje od 8. do 11. oktobra, med 10. in 23. uro odprla vrata svojih osmic in obiskovalce vabila na kozarček in prigrizek na svoj konec. Prireditev Odprte osmice v Bregu je vključena v uradni program prireditve.

Katere osmice bodo sodelovale, smo izvedeli včeraj v dvorani Bazlen Palače Gopčević, kjer sta dolinski župan Aleksander Coretti in prvi mož Barcolane Mitja Gialuz predstavila novost. »Nekoč je bilo v Bregu kakih sto osmic, samo med Borštom in Zabrežcem jih je bilo 38, v Logu in Ricmanjih pa kar 18. Ob Majenci bi jim radi postavili razstavo, da bi poudarili njihovo vlogo v družbi in v vaseh,« je opozoril Coretti. Gialuz je ugotavljal, da odnose kroji danes v glavnem tehnologija, najraje na daljavo in preko ekranov. »Dobrodošli so torej kraji snidenja, kraji, kjer se lahko gledaš iz oči v oči, kjer diši po domačnosti in tradiciji.« Če sledimo zemljevidu, ki krasi letak, so k prireditvi pristopili Igor in Diego Berdon (Ricmanje), Erik in Jadran Žerjal (Ricmanje), Zahar (Boršt), Rok Ota (Boljunec), Parovel (Boljunec), Rado Kocjančič (Dolga krona), Paolo Parovel (Mačkolje) in Zobin (Križpot). Za tiste, ki ne vozijo oz. ki bi raje ne vozili, so v Bregu v petek in soboto zagotovili taksi, ki bo obiskovalce odpeljal od Domja, kamor pripeljeta avtobusa 40 ali 41, do osmic. Zabeležite si številko 00386 41 713855.