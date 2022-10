54. Barcolana kot pred koronačasom

Uživaj! je slogan 54. Barcolane, ki bo z najbolj množičnim jadralnim tekmovanjem s skupinskim startom na svetu vrhunec dosegla v nedeljo, 9. oktobra. Že danes pa se začenja pestro desetdnevno dogajanje, ki se bo začelo z nastopi mladih jadralcev v razredu optimist, na nabrežju in Velikem trgu pa bodo zaživele nekatere stojnice. Letošnjo izvedbo Barcolane, ki bo podobna tistim pred koronačasom, so predstavili na današnjem srečanju z novinarji, na katerem so izpostavili, da s tem zaključujejo niz predstavitev, ki so jih pred tem izvedli že v Benetkah, Monaku, na Dunaju, v Münchnu, Berlinu in Kopru.

Predsednik jadralnega kluba SVBG Mitja Gialuz je napovedal 170 dogodkov. Po večletni odsotnosti se na Barcolano vrača tudi koncert. v petek, 7. oktobra, bo v Mieli nastopila Joan Thiele, pevka s svetovljansko dušo, prefinjenim glasom in zavidljivo energijo. »Vesel sem, da se vračamo v normalno življenje in da se letošnja regata in dogajanje okoli nje po vseh kriterijih vrača v čase, ki smo jim bili priča pred pandemijo. Zadnji dve Barcolani sta bili z organizacijskega vidika izredno zahtevni, koronske omejitve so nam močno oteževale delo. Na roke nam ni šla niti močna burja. Predlani smo ostali brez sklepnega dela desetdnevnega praznika, lani nam je regato uspelo izpeljati, a je ciljno črto zaradi močnega vetra uspelo prečkati maloštevilnim posadkam,« je nevšečnosti zadnjih let opisal Gialuz, ki je 54. Barcolano predstavil v družbi predstavnikov lokalnih oblasti, vodij organov pregona, gasilcev in luške kapitanije.