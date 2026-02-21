57. Kraški pust (FOTOGRAFIJE)

Dark Theme

Povorka 57. Kraškega pusta se je na Opčinah točno ob 14. uri začela premikati s Pikelca, s kraljem in kraljico na čelu. Za povezovanje skrbita zakonca Dina in Dario Lampa (Lampadario in Lampadina), oblečena seveda v luči. Med občinstvom je bolj malo ošemljenih gledalk in gledalcev, »morda so se oblekli v publiko«, je zaslutil Dario Lampa. Pod kraškim soncem so ljudje vsekakor dobro razpoloženi. (VEČ FOTOGRAFIJ V SPODNJEM DELU ČLANKA)

16.45 Sklop tekmovalnih skupin se počasi zaključuje, na vrsti so pustarji iz Brega, ki so se preoblekli v lutke. 166 lutk je pod nadzorom štirih neokusnih mogočnežev, umetne inteligence, predsednika ZDA Donalda Trumpa, izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja ter predsednika Ruske federacije Vladimirja Putinq. Netanjahu je bratsko poljubil roko dolinskega odbornika Paola Paolettija, kar slednji tolerira zaradi pustnega premirja. Naslednja skupina so Disneyjeve sanje openskega društva Polet, ki brani pustarsko čast gostiteljev. Kotalkarji so poskrbeli za koreografije v preoblekah nepozabnih Disneyjevih junakov. Z nastopom na kotalkah so poskrbeli za verjetno naboli izvirno koreografijo. Zadnji voz prihaja iz Slivnega. Tamkajšnja mladina upodablja terme, temo so izbrali kot implicitno kritiko preveč tekmovalnega pusta. Pretirano tekmovalen pristop prinaša le nezadovoljstvo, opozarjajo. Najboljše je torej, če gremo v savno in se sprostimo. Na repu povorke so miljski gostje skupina Mandrioi. Ducat pustarjev se je preoblekel v gosenico, v zadnjem trenutku so vskočili kot netekmovalni gostje. Skupina je na Opčinah zarajala prvič. Se vidimo na nagrajevanju.

16.20 Petnajsta skupina prihaja iz Šempolaja. Tam so se letos odločili da se z geslom »smo lepi kot rožice« preoblečejo v idilični kotiček na vrtu, kjer se čas ustavi in nismo podvrženi vsakdanjim tegobam. Tema je tudi poziv k zdravi upočasnitvi naših življenjskih slogov. Tudi Sovodenjci so se odočili za duhove. Navezali so se tudi na EPK GO! 2025. Gorica naj vlaga v kulturo in ustvarjalnost, upravitelji naj mesta ne prepustijo spet duhovom. Sovodenjci so vsekakor pripravljeni, trenirajo za lov na duhove v slogu filmske serije Ghostbusters. Če bodo spet predvladali duhovi, bo naslednji samoumeven korak, da postane Gorica predmestje Sovodenj. Župan Luca Pisk je sicer le reditelj ob vozu, za plesalci. Generali seveda ne smejo tvegati na fronti. Sledijo jim turbopolži skupine M’cine, mladih pustarjev iz Piščancev in okolice. Počasni polži imajo turbo v srcu, saj sta motivacija in dobra volja pomembnejši od fizičnih zmogljivosti. Vsaka hišica je edinstvena in ima svojo različico turbine.

16.15 Trinajsta tekmovalna skupina pustarjev so duhoviti duhovi iz Ferlugov in Piščancev. Imena pokojnih komikov so pustorji poslovenili, torej imamo Ajgorja, Ramonda Vjanela, Bada Špenšerja in Ričarda Prajorja. Skupina je v primerjavi z drugimi majhna, je pa mlada in je izbrala zelo kreativno temo. Za njimi marširajo v narečne r’ti kriške mravlje. Kot se spodobi za rdeče vasi, opravljajo nekatere manj plesoče mravlje redistribucijsko politiko na tribuni in delijo - na žalost pustni - denar. Ko delajo ene mravlje revolucijo, plešejo tri skupine mravlej z večjim smislom za ritem. Ob mravljah delavkah najdemo tudi disko-mravlje. Političarke pa najraje prepustijo delo drugim. Prosečanom pa so križani posvetili prijateljski pozdrav: “Uapri luč, ki u riti je tema.” Za njimi prihaja netekmovalni intermezzo, kurenti KUD Polanec iz Občine Starše. Nad Opčinami sije prijetno pozno zimsko sonce, kurenti so očitno učinkovito pregnali zimo. Vendar le na Krasu, saj jih doma čaka sneg.

16.00 Poleg moderatorjev so v luči oziroma sveče oblečeni tudi pustarji iz Proseka in Kontovela. Vsaka prižgana luč ima svoj ekonomski in gospodarski strošek. Zato, pozivajo pustarji, je treba “prižgati dušo, ne samo žarnico”. Seveda so se morali navezati na fanclje. “Kje imate düšo? V fancljih,” so zapisali na transparent. Tretji voz so pripeljali gradbinci iz Praprota, ki bodo s konfeti zgradili most med Kalabrijo in Sicilijo. Kartonasti minister za promet in infrastrukturo Matteo Salvini maha s kazalcem in megafonom, s svojo značilno ironijo ga jemlje za norca Luciana Littizzetto.