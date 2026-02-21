57. Kraški pust (FOTOGRAFIJE)

Povorka 57. Kraškega pusta se je na Opčinah točno ob 14. uri začela premikati s Pikelca, s kraljem in kraljico na čelu. Za povezovanje skrbita zakonca Dina in Dario Lampa (Lampadario in Lampadina), oblečena seveda v luči. Med občinstvom je bolj malo ošemljenih gledalk in gledalcev, »morda so se oblekli v publiko«, je zaslutil Dario Lampa. Pod kraškim soncem so ljudje vsekakor dobro razpoloženi. (VEČ FOTOGRAFIJ V SPODNJEM DELU ČLANKA)
16.45 Sklop tekmovalnih skupin se počasi zaključuje, na vrsti so pustarji iz Brega, ki so se preoblekli v lutke. 166 lutk je pod nadzorom štirih neokusnih mogočnežev, umetne inteligence, predsednika ZDA Donalda Trumpa, izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja ter predsednika Ruske federacije Vladimirja Putinq. Netanjahu je bratsko poljubil roko dolinskega odbornika Paola Paolettija, kar slednji tolerira zaradi pustnega premirja.
Naslednja skupina so Disneyjeve sanje openskega društva Polet, ki brani pustarsko čast gostiteljev. Kotalkarji so poskrbeli za koreografije v preoblekah nepozabnih Disneyjevih junakov. Z nastopom na kotalkah so poskrbeli za verjetno naboli izvirno koreografijo.
Zadnji voz prihaja iz Slivnega. Tamkajšnja mladina upodablja terme, temo so izbrali kot implicitno kritiko preveč tekmovalnega pusta. Pretirano tekmovalen pristop prinaša le nezadovoljstvo, opozarjajo. Najboljše je torej, če gremo v savno in se sprostimo.
Na repu povorke so miljski gostje skupina Mandrioi. Ducat pustarjev se je preoblekel v gosenico, v zadnjem trenutku so vskočili kot netekmovalni gostje. Skupina je na Opčinah zarajala prvič.
Se vidimo na nagrajevanju.
16.20 Petnajsta skupina prihaja iz Šempolaja. Tam so se letos odločili da se z geslom »smo lepi kot rožice« preoblečejo v idilični kotiček na vrtu, kjer se čas ustavi in nismo podvrženi vsakdanjim tegobam. Tema je tudi poziv k zdravi upočasnitvi naših življenjskih slogov.
Tudi Sovodenjci so se odočili za duhove. Navezali so se tudi na EPK GO! 2025. Gorica naj vlaga v kulturo in ustvarjalnost, upravitelji naj mesta ne prepustijo spet duhovom. Sovodenjci so vsekakor pripravljeni, trenirajo za lov na duhove v slogu filmske serije Ghostbusters. Če bodo spet predvladali duhovi, bo naslednji samoumeven korak, da postane Gorica predmestje Sovodenj. Župan Luca Pisk je sicer le reditelj ob vozu, za plesalci. Generali seveda ne smejo tvegati na fronti.
Sledijo jim turbopolži skupine M’cine, mladih pustarjev iz Piščancev in okolice. Počasni polži imajo turbo v srcu, saj sta motivacija in dobra volja pomembnejši od fizičnih zmogljivosti. Vsaka hišica je edinstvena in ima svojo različico turbine.
16.15 Trinajsta tekmovalna skupina pustarjev so duhoviti duhovi iz Ferlugov in Piščancev. Imena pokojnih komikov so pustorji poslovenili, torej imamo Ajgorja, Ramonda Vjanela, Bada Špenšerja in Ričarda Prajorja. Skupina je v primerjavi z drugimi majhna, je pa mlada in je izbrala zelo kreativno temo.
Za njimi marširajo v narečne r’ti kriške mravlje. Kot se spodobi za rdeče vasi, opravljajo nekatere manj plesoče mravlje redistribucijsko politiko na tribuni in delijo - na žalost pustni - denar. Ko delajo ene mravlje revolucijo, plešejo tri skupine mravlej z večjim smislom za ritem. Ob mravljah delavkah najdemo tudi disko-mravlje. Političarke pa najraje prepustijo delo drugim.
Prosečanom pa so križani posvetili prijateljski pozdrav: “Uapri luč, ki u riti je tema.” Za njimi prihaja netekmovalni intermezzo, kurenti KUD Polanec iz Občine Starše. Nad Opčinami sije prijetno pozno zimsko sonce, kurenti so očitno učinkovito pregnali zimo. Vendar le na Krasu, saj jih doma čaka sneg.
16.00 Poleg moderatorjev so v luči oziroma sveče oblečeni tudi pustarji iz Proseka in Kontovela. Vsaka prižgana luč ima svoj ekonomski in gospodarski strošek. Zato, pozivajo pustarji, je treba “prižgati dušo, ne samo žarnico”. Seveda so se morali navezati na fanclje. “Kje imate düšo? V fancljih,” so zapisali na transparent.
Tretji voz so pripeljali gradbinci iz Praprota, ki bodo s konfeti zgradili most med Kalabrijo in Sicilijo. Kartonasti minister za promet in infrastrukturo Matteo Salvini maha s kazalcem in megafonom, s svojo značilno ironijo ga jemlje za norca Luciana Littizzetto.
15.45 Drugi voz so doberdobske futuristične zverine, tehno-šakali, ki iščejo na Opčinah triplete. Po zmagah na povorkah v Gorici in Sovodnjah, so na Opčine priplesali z jasnim namenom. Šakale spremljajo sicer tudi druge kraške zveri in zverinice, kot se dogaja na Krasu, pa prevladujejo zlatodlaki sorodniki volkov. Violičasti merjasci trepetajo. Šakale lovi en sam lovec, kar je očitno premalo za vzdrževanje naravnega reda.
Deveta na sporedu je skupina iz Trebč s trebensko umetnostno galerijo. Tribuno ravno pregleduje varnostnik, da ne bi nihče ukradel česa iz trebenske podružncie muzeja Louvre. Večina pustarjev je oblečena v umetnike z značilnimi beretkami, nekateri pa v palete.
15.30 Z družbeno kritiko Pink Floydov so prikorakali bazovski osli. Pustarji iz Bazovice so se preoblekli v osle, ki tekajo za korenčkom umetne inteligence. Možganov pa itak ne potrebujemo več, zato gredo lahko na počitnice. Zasluženo?
Za Bazovico imamo že poljanske kelnerje, ki strežejo šampanjec v kraškem Moulin Rougeu. Plesalke in plesalci so oblečeni v barve francoske zastave, prosto po geslu liberté, egalité, cabaret (svoboda, enakost, kabaret).
Sedma skupina so tržaški zaljubljeni Vikingi. Skupina-godba je svojim tradicionalnim preoblekam prišila srčke, saj bi se povorka morala odvijati na valentinovo. A jim ni bilo usojeno. Ljubezen je vsekakor močnejša od neugodnega vremena.
14.45 V vas je s kraljem in kraljico prikorakala proseška godba, preimenovana v »Bando bassotti« po zlikovcih iz stripov Mikija Miške. Prijavljenih tatvin zaenkrat ni. Kraljevi par Walzer Pridnvečksno XII. Stanjev in Erči Merči wd K’mare h Š’nke iz Padrič je, kot se spodobi za pustna totalitarca, v vas prišel z vojaškim džipom.
Za njima pa že pleše repenskih 101 dalmatincev. S seboj nosijo okvir s podpisom »Repen capitale«, Repen prestolnica. Veliko ekspansionistično repensko koalicijo sta ravno utrdila objema dalmatinca Maurizia Vidalija (sicer občinskega svetnika) z županjo Tanjo Kosmino in deželnim svetnikom Markom Pisanijem. Tukaj je tudi tretji moderator, Omar Marucelli. Pustarska prestolnica, torej.
15.15 Druga skupina so S’ciopai (puečeni, v najbolj pozitivnem smislu), pustarji iz Svete Ane in okolice. Za značilnim apejem plešejo pustarji, oblečeni v kostume iz prejšnjih let. Poleg metuljev in aperol špricerjev plešejo z njimi tudi gosenice. Kot za Ljubljančane, ki prihajajo na Opčine za špricerje, so očitno tudi žuželke velike ljubiteljke aperitivov.
Tretja skupina je lanska zmagovalka, Luna Puhna. Na čelu skupine koraka Adrijano Kalc, 88-letni pustar, ki se openske povorke udeležuje 57. Leto. Gropajci in Padričarji so kot temo izbrali tombolo, za Kalcem »streljajo številke«. Jim bodo srečne številke spet prinesle zmago?Luna Puhna se je kar se tiče krativnosti spet izkazala, za vsako številko imajo kraški motiv oziroma pustarsko šalo. Od jagrja-majsterja do nesrečnega tramvaja, od feštace do gropajskega Grincha. Kdo ve, na koga mislijo.
Prvi voz prihaja iz Medjevasi, kjer so se navezali na olimpijske igre in risanko Frozen. »Pričarali smo belo zimo za Caterino Sinigoi,« je v mikrofon zaklical drsalec-piarovec Igor Tomasetig. Za drsalci v barvanih preoblekah kima jelen iz risanke Frozen. Na ritmih sambe plešejo seveda vsi drugi protagonisti (in protagonistke) risanke