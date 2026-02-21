S tednom zamude le prispel 57. Kraški pust

Tokrat gre zares. Oziroma bolj za šalo kot zares, saj je to pravi pustni duh. Po enotedenski preložitvi je danes na Opčinah le prišel čas za sprevod 57. Kraškega pusta, ki bo po pretekli deževni soboti predvidoma deležen ugodnejšega vremena. S Pikelca bodo pustne skupine in vozovi krenili ob 14. uri, kraško pustno povorko bodo uvedli glasbeniki Godbenega društva Prosek ter seveda kralj in kraljica letošnjega Kraškega pusta Walzer Pridnvečksno XII. Stanjev in Erči Merči wd K’mare h Š’nke.

Središče Opčin so ob 12. uri zaprli za promet, zaprtje bo veljalo do 19. ure. Prevoznik Trieste Trasporti je sporočil, da bodo avtobusi v tem času vozili po alternativnih poteh. Avtobusa št. 4, 42 in 64 bodo vozili do Škavence in nazaj, avtobusa 39/ in 51 bosta z Bazoviške ulice peljala na deželno cesto TS 35 in od tod (očitno pod Banovskim mostom) do velikega openskega krožišča.