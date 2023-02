66 milijonov let star dinozaver Big John bo odslej na ogled na Floridi

Orjaški dinozaver triceratops Big John je dobil nov dom. Dinozavra, ki so ga sestavili v delavnicah podjetja Zoic v Trstu (takrat je bil na ogled tudi na Velikem trgu), je decembra 2021 na dražbi kupil Siddhartha Pagidipati. Novi lastnik dinozavra ga je posodil muzeju Glazer Children Museum v Tampi, kjer bo Big John na ogled od 26. maja. Da bi tudi na Floridi dinozavra postavili v čim bolj naravno pozo, so se tja odpravili izvedenci iz podjetja Zoic, ki so dinozavra sestavili tudi na novi lokaciji. Pod vodstvom Giorgie Bacchia so delo v desetih dneh opravili Andrea Iurin, Elia Smaniotto in Tomaž Starc. Big John je na Zemlji bival pred 66 milijoni let. Dolg je 7,15 metra