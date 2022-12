Agresivna gripa ne prizanaša nikomur

Potem ko je bila v minulih dveh letih pojavnost gripe zelo nizka, bo po naraščajočih številkah obolelih sodeč tokrat udarila še močneje. Večdnevna povišana telesna temperatura, bolečine v sklepih, vneto grlo, trdovraten kašelj in utrujenost so tudi tokrat simptomi, ki jih ne gre spregledati, da ne bi prerasli v kaj hujšega, pljučnico, na primer. To potrjujeta tudi družinska zdravnika Luigi Grasso in Mauro Baiz, ki sta se nam včeraj telefonsko oglasila.

V Saležu, kjer ima ordinacijo, je Grasso v primerjavi z istim obdobjem lani zabeležil kar 100-odstotni porast primerov gripe. »Prošnje po bolniški so se podvojile, kljub temu, da smo bili lani sredi covida,« je zaupal. Brisov sam opravi ogromno, pozitivnih pa je le za vzorec. Sicer smo se po njegovi oceni nekoliko prenaglili in od razkuževanja vsega iz dneva v dan prešli na ukinitev vsake preventive.

Njegovemu kolegu Baizu, ki sprejema bolnike v ambulantah v Nabrežini, Zgoniku, Repnu, Ribiškem naselju in Sesljanu, so odmerki cepiva od oktobra, ko se je začela cepilna kampanja, že pošli, kar dokazuje, da so ljudje ozaveščeni. Medtem ko so mu lani ostajali, je letos moral poskrbeti za novo naročilo. Gripe ne gre enačiti s prehladom: zapleti so čisto različni.