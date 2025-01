Aleksander Coretti: Podcenjeval sem dejstvo, da mi bo županovanje tako všeč

Novo leto je vsaj idejno čas ponovnega začetka in po svoje tudi čas obračunov. Čas, ko se ozremo nazaj in se zamislimo o opravljeni poti. Smo z njo zadovoljni? Kaj smo pogrešali in česa nismo dosegli? Taka vprašanja smo postavili tudi županjam in županom naših občin, da bi izvedeli za to, kar je bilo in to, kar najbrž še pride. Led smo razbili z dolinskim županom Aleksandrom Corettijem, novincem v županskih vodah, saj je bil izvoljen šele junija lani.

S pomembno podporo vseh vodij služb smo v prvih šestih mesecih vodenja Občine Dolina dosegli pomembne cilje, je ugotavljal Coretti, ki pa danes ne namerava ponuditi nobenih obračunov opravljenega dela, saj je po njegovi oceni še prezgodaj. »Omenil bi le odprtje občinskih vrat, nov delovni čas in tedenske sestanke z županom, ki so danes že danost. Pa seveda prisotnost župana in upravne ekipe na ozemlju, komuniciranje, transparentnost in predvsem solidarnost, kakršna se je izkazala z dvema dobrodelnima koncertoma, ki sem si jih osebno želel po avgustovskem požaru v Krogljah.«

Nedvomno so za krajane pomembni prenova prometnice v Ricmanjih in ureditev usada na Gornjem koncu v Boljuncu, številni posegi za vzdrževanje cest, kanalizacije in vodotokov, pa sklic tehničnega omizja na Deželi FJK, na katerem so se dogovorili, da bo dežela končno ubrala zakonsko pot proti smradu v Bregu. »A vendar mi je najbolj pri srcu ustanovitev sveta mladih, ker verjamem v breško mladino in njene vrednote in sposobnosti,« je dodal.