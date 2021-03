Ali je Mavhinje obiskal medved?

V gozdu, ob poti, ki iz Mavhinj pelje proti Gorjanskemu, so domačini pred dnevi opazili neobičajna znamenja na drevesnem deblu. Na prvi pogled so podobna praskam in to, kar globokim. Ali bi lahko bile medvedje? Fotografije omenjenih sledi so kar hitro zaokrožile med lovci, mnenja o »povzročitelju« pa si niso edina.

Lahko bi bil medved, je potrdil Saimon Ferfolja, predsednik lovskega okraja Kras (ki sega od Sovodenj do Milj). Včasih se namreč dogaja, da se mladi medvedi prebudijo od zimskega spanja in prilomastijo tudi na Kras v iskanju svojega teritorija.