Ali res potrebujemo svarilne etikete na vinu?

V Nabrežini se je včeraj sestala prva občinska svetniška komisija, ki ji predseduje svetnica Tatjana Kobau. Zbrani člani so razpravljali o pobudi, ki sta jo še januarja vložila svetnika Massimo Romita in Sergio Milos (Alleanza per Duino Aurisina) glede zaščite domačih vinarjev v zvezi z oznakami na steklenicah, ki jih je uvedla irska vlada.

Otoška država je iz Bruslja prejela zeleno luč za opremljanje steklenic z napisi, ki opozarjajo na zdravstvene posledice uživanja alkohola. Pokonci so skočili španski, italijanski, francoski in številni drugi predstavniki vinske industrije, ki jih je strah, da bi etikete s svarilnimi napisi lahko oškodovale večmilijardne posle.

Tatjana Kobau je uvodoma opozorila, da je tudi vino simbol domačega območja. Občina je ocenila, da bo preučila različne vidike, posledice in vplive, ki bi jih ukrep povzročil, zato je na prvo od dveh zasedanj povabila predstavnike kmetijskega oz. vinogradniškega sveta. Prisotni so bili David Pizziga za Las Kras, Matej Skerlj in Robi Jakomin za Društvo vinogradnikov Krasa ter Franc Fabec in Erik Masten za Kmečko zvezo. Z njimi so analizirali vidike povezane s proizvodnjo, podobo in trženjem, v prihodnje pa bodo medse povabili predstavnike zdravstvenega sistema, da bi se lotili tudi vidikov zdravstveno-socialne narave in boja za preprečevanje prekomernega pitja. Nato bo občina izdala svoje mnenje, ki ga bo posredovala Deželi FJK za zaščito domačih proizvodov in proizvajalcev po eni strani oz. za izvajanje učinkovite kampanje in projektov proti zlorabi po drugi.