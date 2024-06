Alpinist in pisatelj o svojih gorskih in avtorskih podvigih

Priljubljen slovenski pisatelj Tadej Golob je tudi na pogovor v Trst prišel s čepico, od katere se težko loči. »Ne smem na sonce, zato sem se navadil, da jo vedno nosim,« je pojasnil avtor popularne serije kriminalk, ki je bil v četrtek gost Slovenskega planinskega društva Trst (SPDT). Golob pa ni le znan pisatelj, ampak tudi alpinist. Za enega od dogodkov ob praznovanju 120-letnice SPDT je bil zato zagotovo pravi sogovornik.

Golob je v pogovoru z Loredano Gec publiki v Narodnem domu priznal, da je kot mlad fant, ko je bral pustolovske knjige, menil, da je bilo že vse napisano. Isto je razmišljal o plezanju, a je nato za oboje ugotovil, da to ni res. V plezanju se tako rad posveča predvsem prvenstvenim smerem. »Prvih deset plezalnih let sem preživel v najbolj krušljivih stenah, ker nisem bil dober plezalec v športnem smislu,« je pojasnil.

Spregovoril je tudi o podvigu pokojnega ekstremnega smučarja Dava Karničarja, s katerim sta se povzpela na Everest, Karničarju pa je kot prvemu uspelo presmučati to goro. Golob je sicer v gorah izgubil trinajst kolegov, med temi tudi najboljšega prijatelja.

»Ponudili so mi, da bi osvojil vseh 14 osemtisočakov, a sem takrat ponudbo zavrnil. Danes bi jo verjetno sprejel,« je pojasnil Golob, ki je bil takrat pod vtisom splošnega mnenja alpinistov v Sloveniji, ki so menili, da je to »sprehajanje« in da štejejo le osvojene stene.

S kriminalkami do kruha

Gost je spregovoril tudi o pisateljskem delu. S kriminalkami se je začel ukvarjati, ker je ugotovil, da je to (poleg kuharskih knjig in priročnikov za samopomoč) ena od zvrsti, ki so popularne. Imel je namreč težko finančno obdobje, zdaj pa se lahko preživlja s pisateljevanjem. Zadnja v seriji kriminalk, ki jih je izdal, je roman Oj, Triglav, moj dom. Prvič je na njegov vrh stopil, preden je moral služiti vojaški rok, je dejal.

Tudi sam Golob je bil pred nekaj leti žrtev nesreče v gorah. Pri fotografiranju na bolj izpostavljenem mestu je padel, po dvanajstih metrih pa ga je zaustavilo drevesce, ki mu je rešilo življenje. »14 dni sem preživel v komi, tri mesece v bolnišnici, štiri mesece pa v rehabilitacijskem centru Soča,« je razložil pisatelj. Po nesreči so ga za rehabilitacijo postavili na kolo in tako je dokončno nastal vodnik, za katerega je imel že prej izdelan osnutek, z naslovom Pikčasta Slovenija.

V njem je zbral 66 kolesarskih krogov, ki vsebujejo vsaj 1000 metrov vzpona in spusta. »Zbiral sem kroge, ki so manj prometni,« je pojasnil avtor. V štirijezičnem vodniku opisuje krožne poti. Kot je pojasnil, rad kolesari z ženo, ki mu po nesreči tudi pomaga in kriči, če se v bližini vozijo avtomobili, saj zdaj težje obrača glavo.

Zveste bralce je Tadej Golob razveselil z informacijo, da je začel pisati sedmo kriminalko. »Najprej sem mislil, da jih bom napisal tri, zdaj pa jih imam v glavi že deset,« je priznal pisatelj, ki je zaslovel s serijo romanov s kriminalistom Tarasom Birso.