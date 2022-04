Ameriška letalonosilka Truman priplula v Tržaški zaliv

Ameriška letalonosilka USS Harry S. Truman je priplula v Trst. Zasidrala se bo daleč od obale, sredi Tržaškega zaliva, kljub temu pa bo dobro vidna, saj gre za velikanko, ki meri 333 metrov dolžine in 74 metrov višine. Super letalonosilka z nuklearnimi reaktorji in prostorom za 90 letal ter helikopterjev opravlja v Trstu tehnični postanek, po Jadranu in Jonskem morju pluje že dalj časa, sredi februarja se je med drugim ustavila v Splitu.

V popoldanskih urah se bodo na četrtem pomolu izkrcali prvi člani posadke, ki šteje skoraj 5000 ljudi. Trst bodo mornarji in civilisti v teh dneh obiskali po skupinah, zadnji pa se bodo spet vkrcali v torek zvečer, nekaj ur pred odhodom.