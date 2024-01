Antisemitizem je kot kraška reka

Alessandro Salonichio je na čelu tržaške Judovske skupnosti od leta 2011, kjer je pristojen tudi za odnose z drugimi skupnostmi in šolo. Sprejel nas je v knjižnici skupnosti, v poslopju sinagoge, kjer hranijo tudi 500 let stare knjige. Pogovorili smo se o krajevni skupnosti in o tem, kako doživlja zaostritev razmer na Bližnjem vzhodu.

Koliko članov ima danes vaša skupnost?

Mi nismo le tržaška skupnost, ker smo pristojni za celotno Furlanijo - Julijsko krajino. Članov je približno 500, večina jih živi v Trstu. Poznamo seveda tudi Jude, ki vanjo niso vpisani. Skupnost je srednje velikosti, če jo primerjamo z drugimi 21 italijanskimi. Največje skupnosti so seveda v milijonskih mestih. Za temi pa so po velikosti skupnosti v Benetkah, Livornu in Firencah, ki so primerljive naši. V primerjavi z drugimi skupnostmi imamo prednost, da imamo judovsko šolo. To premorejo le druge tri skupnosti v Italiji – Rim, Milan in Turin.

Kako pa doživljate sedanje zaostreno obdobje v Izraelu?

Judovska skupnost je že mnoga leta pod zaščito varnostnih organov. Sedaj se je situacija v Izraelu zaostrila, po 7. oktobru opažamo porast antisemitizma, ki ni nikoli izginil.

Kot kraška reka ...

To je dober primer, kraška reka, ki se vije pod vsemi političnimi usmeritvami.