Antonio in Bruno bi se rada vrnila domov

Pisalo se je leto 2001. Občino Devin - Nabrežina je takrat vodil pokojni župan Marino Vocci, razgledan človek tisočerih idej. Ena od teh je bila ureditev paleontološkega muzeja na prostem v Ribiškem naselju, kjer so leta 1994 ukleščene v kamnu odkrili fosilizirane ostanke znamenitega, 70 (in več) milijonov let starega dinozavra Antonia, največjega dinozavra, kar so jih doslej odkrili v Italiji, za njim pa še »brata« Bruna. Antonio se od konca leta 2009 nahaja v tržaškem naravoslovnem muzeju, v pričakovanju primerne ureditve v svojem naravnem domicilu.

