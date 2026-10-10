Arca SGR, Prosecco Doc ali morda presenečenje?

Trst bo jutri spet prestolnica ne samo evropskega, ampak tudi svetovnega jadranja. Vse je namreč pripravljeno na jutrišnji višek 58. Jesenskega pokala oziroma Barcolane, ki se bo začela z zvokom topovske salve ob 10.30.

Na štartni črti se bo že zgodaj zjutraj zbrala nepregledna množica jadrnic vseh velikosti, od majhnih do tehnološko najbolj razvitih. Pogledi tisočih gledalcev na obali in tistih, ki bodo dogajanje spremljali s Kraškega roba, pa bodo seveda najbolj uperjeni v boj za absolutno zmago. Kdo so torej glavni favoriti za letošnji Jesenski pokal?

Arca SGR vs Prosecco Doc

Strokovnjaki in poznavalci jadranja se strinjajo, da bo letošnji boj za prestižni pokal predvsem neizprosen taktični dvoboj dveh jadralskih supermaxijev. V vlogi branilca naslova na regatno polje prihaja 100-čeveljska jadrnica Arca SGR, ki jo vodi izkušeni tržaški krmar Furio Benussi s svojo uigrano posadko Fast and Furio Sailing Team. Arca velja za absolutnega favorita, ko gre za surovo moč in hitrost v stabilnih vetrovnih razmerah. Njena dolžina in aerodinamična zasnova ji omogočata, da ob solidnem vetru hitro pobegne tekmecem in si zagotovi ključno prednost že na prvi regatni stranici.

Vendar pa se branilec naslova letos sooča z izjemno motiviranim in nevarnim izzivalcem. To je Prosecco DOC Shockwave³ (YC Monfalcone), 90-čeveljski maksi v lasti Claudia Demartisa, na katerem bo glavno besedo imel izolski krmar Mitja Kosmina. Kosmina je ime, ki je tesno zapisano v zgodovino Barcolane, njegovo poznavanje vetrov v Tržaškem zalivu pa je skorajda brezhibno. Ekipa Shockwave³ je pred kratkim že dokazala svojo vrhunsko formo, ko je v Tržaškem zalivu ugnala Arco SGR na tradicionalnem Bernettijevem pokalu, ki je neke vrste premiera pred jutrišnjim spektaklom. Ta zmaga je Kosmini in njegovi posadki vlila ogromno samozavesti ter dokazala, da »kraljica« Arca ni neranljiva.