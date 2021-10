Arca SGR prva, druga Way of life, tretja Maxi Jena MM (vrstni red)

Na cilj Barcolane 53 je prva pričakovano prijadrala največja jadrnica množične flote Arca SGR Furia Benussija. Na 100-čeveljski jadrnici Wild Thing je za tržaškega jadralca prva zmaga, sicer pa je bil Benussi najboljši z burjo nazadnje tudi leta 2017 in 2018 z jadrnico Morning glory. Slednja letos jadra s slovensko ekipo Ewol, jadrnico pa so preimenovali v Way of life.

Drugo mesto je osvojila ravno slovenska Way of life (Gašper Vinčec, projekt Ewol). Tretja Maxi Jena MM, črnogorskega jadralca Miloša Radonjića, četrta je bila Adriatic Europa Dušana Puha.

Najboljše je startala Arca, nato pa je luknja v vetru naredila svoje. Vodstvo je prevzela slovenska Way of life, ki je tudi prva obračala prvo in drugo bojo. A je s povečano jakostjo vetra nastopila okvara na glavnem jadru, kar je dala prosto pot Arci, ki jo je do tistega trenutka zasledovala. »Pripona, ki drži glavno jadro, se je staknila. Hitro smo odreagirali in nadaljevali. Zame so naši fantje pravi zmagovalci,« je po regati povedal direktor projekta Ewol Gorazd Mauri.

Arca je zaradi težav na slvonski jadrnici nato brez težav prevzela vodstvo. Ko je sicer že kazalo, da bodo Slovenci zaostali, so prav kmalu popravili okvaro in nadaljevali na drugem mestu. Tak vrstni red je ostal do cilja.

Regatni odbor je med regato skrajšal traso, ki se je tako končala pri tretji boji.

Že takoj po startu je jadro raztrgala velikanka Portopiccolo Prosecco Doc. Dobro se je na prvi stranici izkazala slovenska Adriatic Europa Dušana Puha, ki je prvo bojo obrnila na tretjem mestu, končala pa četrta.

Posebni pokal Woman in sailing naj bi predali posadki Generali, kjer je krmarila Claudia Rossi. Novico mora regatni odbor še potrditi.

Razmere na regatnem polju so bile sicer stalno ekstremne. Že po prvi boji so se razmere na odprtem morju močno poslabšale.

Okrog 11.44 je regatni odbor odločil, da bo regata prekinjena za vse manjše jadrnice, od kategorije 2 do 7. Regato pa so lahko zaključile samo tiste daljše od 12 metrov, do vključno kategorije 1.

VRSTNI RED:

1. Arca Sgr Furio Benussi

2. Way of Life powered by Seven Refractories Gašper Vinčec

3. Maxi Jena MM Miloš Radonjić

4. Adriatic Europa Dušan Puh

5. Woodpecker Cube Alberto Rossi

6. E_vai Pertot Sailing Studio

7. Kiwi Mario Pesaresi

8. Shining Team11 Željko Perović

9. Anemos Allianz II Allianz S.p.a.

10. CleanSportOne CleanSport - Step impianti