Obmejni policisti so v dveh tednih (med 4. in 15. majem) aretirali deset tihotapcev migrantov. Gre za dva državljana Moldavije, dva državljana Romunije, dva iz Ukrajine, dva iz Pakistana, enega državljana Albanije in enega Kosova, ki so stari med 18 in 60 let.

Tihotapce so aretirali pozno zvečer oziroma zgodaj zjutraj v občinah Repentabor, Milje, Dolina in Trst. S tihotapci je potovalo 35 migrantov. Večina jih je prihajala iz Turčije, štirje iz Bangladeša, dva iz Eritreje, dva iz Pakistana, eden iz Iraka in eden iz Sirije. Migranti so bili stari od nekaj mesecev do 46 let. Med njimi je bilo tudi nekaj mladoletnih brez spremstva, ki so jih sprejeli v posebne centre, nekaj družin pa je prosilo za mednarodno zaščito.