Skupino Policlinico Triestino ustavil kibernetski napad

Kibernetski napad je v hipu ohromil del tukajšnjega zdravstvenega sistema. Informacijski sistemi so odpovedali, telefonske linije so utihnile, nedosegljiva je bila elektronska plošča, delo v ambulantah pa je bilo moteno. Skupina Policlinico Triestino, v katero spadajo tudi klinika Salus, nabrežinska Pineta del Carso in številni biomedicinski centri, je včeraj potrdila, da za večdnevnim izpadom stojijo hekerji. Hkrati pa prihaja tudi pomembno sporočilo za paciente: za zdaj ni nobenih dokazov, da bi napadalci odtujili njihove osebne podatke. Medtem strokovne ekipe pospešeno obnavljajo sisteme, zdravstvene storitve pa se postopoma vračajo v običajen režim.

Napad se je zgodil v ponedeljek, ko so postali nedostopni informacijski sistemi. Policlinico Triestino je takoj sprožil predvidene postopke za obvladovanje tovrstnega incidenta ter o dogodku obvestil pristojne organe, med drugim nacionalno agencijo za kibernetsko varnost, organ za varstvo osebnih podatkov ter poštno policijo. Po napadu je bilo moteno delovanje vseh zdravstvenih centrov te skupine v FJK.

Zdravstvena dejavnost se zdaj postopoma normalizira. Ambulantne storitve, tako samoplačniške kot tiste v okviru deželnega zdravstvenega sistema, se ponovno vzpostavljajo. Nekoliko zahtevnejša je vzpostavitev radioloških storitev in laboratorijske diagnostike, saj sta ti področji tesneje povezani z informacijskimi sistemi in zato zahtevata bolj zapletene tehnične posege. Po napovedih vodstva naj bi se v ponedeljek ponovno odprle operacijske dvorane v Salusu.

Zdravstvene ustanove skupine trenutno vzpostavljajo stik s pacienti, katerih pregledi, posegi ali druge zdravstvene storitve so bili zaradi incidenta prizadeti. Z njimi bodo uskladili nove termine ali potrdili že načrtovane preglede in operacije v prihodnjih dneh. Od danes naj bi bile ponovno vzpostavljene glavne telefonske številke vseh podružnic.