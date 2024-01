Aretirali mladeniča, ki sta ukradla 500 evrov železja

Tržaška kvestura je danes sporočila, da so 21. januarja zvečer miljski policisti aretirali dvojico srbskega porekla, moškega rojenega leta 1992 in žensko, rojeno leta 1994, zaradi tatvine z oteževalnimi okoliščinami.

Miljski policisti so posegli v Dolini, v delavnici obrtniškega obrata, zaradi klica na enotno številko za klic v sili 112, ki jih je opozarjal na tatvino v teku.

Zaradi hitrosti posega so policisti brez težav aretirala uzmoviča in v njunem vozilu našla pripomočke za vdiranje in ukradeno železje v vrednosti približno 500 evrov.

Zatem je policija mladeniča prepeljala v tržaški zapor.