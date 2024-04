Aretirali preprodajalko heroina

Tržaška lokalna policija je v minulih dneh aretirala 24-letno žensko, domnevno razpečevalko heroina. Preiskava se je začela januarja, ko so prejeli obvestilo, da se v mestnem parku na Trgu Rosmini zbirajo sumljive odrasle osebe. Lokalni policisti so zato začeli nadzorovati območje in slediti 24-letni Tržačanki, italijanski državljanki P.L.S.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da bi lahko šlo za množično preprodajo heroina na območju Sv. Vida, dejavnost je segala tudi čez mejo. 24-letnica se je namreč večkrat na teden mudila v Sloveniji, zadnjič 3. aprila, ko jo je lokalna policija zalezovala in jo ustavila v Ulici D’Alviano. Zaslišali so jo na policijski postaji v Ulici Revoltella in na dekletu našli približno 25 gramov heroina, s katerimi bi lahko pripravila približno sto odmerkov, navaja lokalna policija.

P.L.S. so zato pridržali zaradi posedovanja prepovedane snovi za preprodajo in jo odvedli v zapor. Oteževalno okoliščino predstavlja dejstvo, da naj bi prodaja potekala na Trgu Rosmini, ki ga obiskujejo otroci in družine.