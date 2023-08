Aretirali tolpo, ki je vlamljala po Trstu

Policisti in karabinjerji so po pooblastilu tržaškega tožilstva v ponedeljek aretirali tri državljane Gruzije stare med 20 in 40 let, ki so osumljeni vlamljanj v stanovanja. En osumljenec je v priporu v kraju Reggio Calabria, kjer živi, dva sta v hišnem priporu, policisti so jima namestili sledilno elektronsko zapestnico. Za enim od osumljencev pa je razpisana tiralica, organi pregona sumijo, da se je vrnil v domovino.

Lani poleti je prišlo v Trstu do večjega števila vlomov v stanovanja, pri čemer so bili vlomilci zelo spretni, saj za seboj takorekoč niso puščali sledi. Prav tako so bili spretni pri vlamljanju v sefe in odklepanju protivlomnih vrat. Tudi njihovi izkupički so bili bogati, v Ulici dei Porta so ukradli blago v vrednosti 15.000 evrov. Karabinjerji in policisti so kaj kmalu dognali, da gre za organizirano tolpo kriminalcev ter se lotili preiskave dogajanja, pri čemer so zasegli posnetke varnostnih kamer, ki so vlomilce ujele med nedovoljenim početjem. Vodja preiskav je bil tožilec Pietro Montrone.

Predstavniki organov pregona, ki so nepridipravom tudi prisluškovali, so ugotovili, da je pri krajah sodelovalo osem ljudi, njihove vloge so bile točno določene. Eni so vlamljali, drugi so vlomilcem priskrbeli orodje za vlamljanje. Nekateri so skrbeli za logistiko, ena skupina pa je ukradeno robo z avtobusi tihotapila v Gruzijo. Tolpa, ki je izvedla 23 vlomov, je bila aktivna po vsej Italiji, pri čemer se je skupina ob vsakem vlomu spet združila in stopila v akcijo. Večino vlomov so izvedli v Trstu, nekaj tudi v drugih krajih po deželi. Policisti in karabinjerji nadaljujejo s preiskavami, saj še vedno lovijo enega od vlomilcev. Prav tako ugotavljajo, kam je tolpa odpeljala ukradeno blago. Organi pregona so v preteklosti tolpe kriminalcev iz Gruzije že preganjali zaradi vlomov.