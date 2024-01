Asugi zaprl dve družinski posvetovalnici

Napoved, ki je v zadnjih mesecih v Trstu dvignila veliko prahu, se je naposled uresničila: javno zdravstveno podjetje Asugi bo prihodnji teden dokončno zaprlo dve družinski posvetovalnici, in sicer tisti pri Svetem Jakobu in Svetem Ivanu. Od srede, 24. januarja, bodo mestni uporabniki in uporabnice (med njimi so zlasti nosečnice, ki se pripravljajo na porod, in mlada dekleta) imeli na voljo le še posvetovalnico v Ulici Valmaura 39 in rojansko v Ulici Stock 2 (kot znano v okolici posvetovalnice obratujejo v Miljah, Dolini in Nabrežini).

Danes popoldne so se v svetoivanskem parku zbrali protestniki, ki nasprotujejo krčenju ponudbe družinskih posvetovalnic. Predstavnike mestnega odbora proti zaprtju posvetovalnic je sprejel direktor Antonio Poggiana.