Avtistični umetniki poslikali zobozdravniški oddelek

»Predstavil sem že dosti dražje projekte in bolj osupljive umetnine, nikoli pa nisem bil tako ponosen in ganjen.« S temi besedami rektorja Univerze v Trstu Roberta Di Lenarde bi lahko povzeli včerajšnjo predstavitev zaključenega projekta Oltre il bianco con la cromoterapia.

V sklopu tega projekta je zdravstveno podjetje Asugi dalo možnost štirim avtističnim mladeničem, Marianni, Danilu, Andrei in Luci, da opravijo enoletno prakso za vključevanje v svet dela, med katero so pod vodstvom umetnostnega terapevta Maurizia Bianca poslikali hodnike zobozdravniškega oddelka tržaške Glavne bolnišnice. Četverico so nosilci projekta izbrali zato, ker so se jim zdeli najbolj perspektivni med udeleženci delavnice risanja stripov.

