Avto zbil peško v Miramarskem drevoredu

V Miramarskem drevoredu je okrog 12. ure prišlo do prometne nesreče, v katero je bila vpletena 73-letna peška. Kaže, da je v višini kavarne Il Pane quotidiano žensko, ki se je tam sprehajala, zbil avtomobil. Odbilo jo je nekaj metrov naprej, pri čemer si je zlomila roko in nogo. Mimoidoči so takoj vtipkali enotno številko 112, ki je na kraj nesreče poslala osebje reševalne službe 118 z rešilcem. Žensko, ki je bila vseskozi zavestna, so odpeljali v katinarsko bolnišnico, kjer so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Dogodek preiskuje lokalna policija, ki je na kraju tudi poskrbela za urejanje prometa.