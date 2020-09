Avtobus 51 bo spet povezal vzhodni Kras z mestom

Avtobusne spremembe so sredi junija pošteno razjarile prebivalce vzhodnokraških vasi, ki so se na vrat na nos znašli odrezani od mesta, saj jim je prevozno podjetje TPL FVG ukinilo edino neposredno avtobusno povezavo z mestnim središčem. Avtobus 39 je po novem namreč povezoval le Bazovico in Opčine, kjer so morali potniki, ki so želeli v Trst prestopiti na avtobus 51 oz. 4 ali 2. Nezadovoljni potniki so se takoj sestali z občinskimi predstojniki in zastopniki prevoznega podjetja ter jim ob tej priložnosti ponudili vpogled v nesmisel in težave, ki jih nov prevozni režim ustvarja, ter predlagali nekaj nujno potrebnih popravkov.

Poleti so pri prevoznem podjetju preučili namige in z uvedbo zimskega urnika (veljati bo začel 14. septembra) jih nekaj tudi upoštevali. »Ustregli so našim prošnjam in znova vzpostavili direktne povezave z mestom, ki so nujne zlasti za dijake in študente, se pravi v jutranjih urah, ob uri kosila oz. ob koncu pouka ter pozno popoldne oz. zvečer,« nam je potrdil predsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta Marko De Luisa.

S podjetja so nam poslali vpogled v zimski vozni red. Avtobusno progo 39 je po novem nadomestil avtobus 51, ob katerem bo vozil tudi avtobus 51/, ki bo krožno povezoval znanstveni park Area s Padričami, Bazovico, sinhrotronom in Trstom; vozil bo vedno v isto smer in ne enkrat levo in enkrat desno, kot je bilo načrtovano, kar je veliko bolj enostavno.