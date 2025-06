Avtobus 64 v popoldanskih urah dvakrat na Fernetiče

Od 1. julija dalje bo avtobus 64 povezoval Fernetiče z Opčinami in Trstom tudi v popoldanskih urah, po 13. uri bo do Fernetičev opravil še dve vožnji. Dogovor so sklenili na včerajšnjem sestanku s tržaškim lokalnim prevoznikom Trieste Trasporti (TT) in deželnim javnim prevoznikom TPL FVG, ki so se ga udeležili predstavniki rajonskega sveta za vzhodni Kras in Občine Repentabor. Občina se je o možnosti, da bi spet vzpostavili vsaj nekaj popoldanskih voženj, ki so jih ukinili po uvedbi poletnega voznega reda, že pred časom dogovorila s podjetjem TT, počakati pa je bilo treba še na privoljenje Dežele FJK.

»Zelo sem zadovoljna, da so ugodili našim zahtevam, ker bi Fernetiči drugače bili vse bolj osameljeni,« je novost komentirala repentabrska županja Tanja Kosmina. »V tem zaselku imamo štirideset občanov, ki se poslužujejo tudi javnega prevoza, dom za ostarele in dom za azilante Malala, poleg trgovinskih obratov in družbo Interporto. Preden pa se bomo lahko res veselili, čakamo še na uradno sporočilo javnega prevoznika,« je zaključila županja.

Vprašanja avtobusnih povezav z Opčinami še niso dokončno rešili.