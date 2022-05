Avtobus kot taksi

V ponedeljek bo poskusno zaživela storitev TSonDemand podjetja za javni potniški promet TPL. Gre za avtobuse na klic, ki so pred pandemijo že vozili na kraški planoti, tokrat pa bo na svoj račun prišel vzhodni Kras. Avtobusno linijo št. 51 bodo od ponedeljka do sobote ob urah, ko je običajno manj potnikov (od 9.15 do 12.15 ter od 13.45 do 17.15) nadomestili z dvema različnima rešitvama.

Prva bo manjše vasi in zaselke – to so Fernetiči, Gročana, Pesek, Draga in Jezero – povezovala z Opčinami ali Bazovico, kjer bodo lahko potniki prestopili na drug avtobus do mesta. Avtobus na klic bo mogoče rezervirati kot taksi, vstopalo ali izstopalo se bo lahko izključno na rednih postajah. Vozili bodo takrat, ko jih bodo ljudje rezervirali. Na voljo pa bo še povezava med mestom in novejšim delom Opčin, ki mu domačini pravijo Mandrija. Avtobusi bodo ob 9.15, 10.45, 11.40, 15.50 in 16.45 krenili s Trga Libertà, ob 10.25, 11. 50, 15. uri, 15.50 in 16.50 pa z Mandrije.

Uporabniki bodo morali predhodno najaviti, kje nameravajo vstopiti in kje izstopiti. Če ne bo rezervacij, bo avtobus povezoval le Opčine z mestom, brez vmesnih postankov. Če se bodo ljudje najavili, pa se bo avtobus lahko ustavil pri Banih, v Gropadi, znanstvenem parku Area na Padričah in sinhrotronu Elettra v Bazovici.

Kako rezervirati avtobus? Tu tiči glavna novost tokratne storitve: na pametne telefone si je mogoče naložiti aplikacijo TSonDemand, ki jo je razvilo vodilno podjetje na področju javnega prevoza na klic ViaVan. Na telefonski številki 040 971234 pa bo (od ponedeljka do sobote med 7.30 in 21. uro) na razpolago tudi klicni center. Vožnjo se lahko naroči največ dva tedna in najmanj 45 minut prej. V primeru, da bi se nekdo naročil kasneje, bo sistem posamezniku predlagal, da izkoristi vožnjo, ki so jo že naročili drugi uporabniki. Najprej bodo storitev zagotavljali redni linijski avtobusi, ki jih bo mogoče prepoznati po napisu TSonDemand, te pa bodo kasneje nadomestili za Kras primernejši minibusi. Dovolj bo redna vozovnica, cene so enake tistim ostalih mestnih avtobusov.

Podrobnejše informacije so na spletni strani tplfvg.it, kjer sta na voljo predstavitveni videoposnetek in brošura. Gradivo je v slovenščini in italijanščini. Za dvojezičnost se je priporočil tudi vzhodnokraški rajonski svet, ki je takoj, ko je izvedel o predlogu nove storitve, na to temo sklical sejo s pristojnimi politiki in strokovnjaki.