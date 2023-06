Avtobus na klic zadnjič ugasnil motor

Kratko življenje je imela storitev Prevoz na klic oz. storitev TSonDemand, ki je povezovala trg pred železniško postajo z vzhodnim Krasom in s tem omogočala lažji dostop do kraških naselij, kot sta Opčine in Bazovica, in do z linijskimi avtobusi slabše povezanih vasi, kot so Gročana, Pesek, Draga, Jezero in Fernetiči. Javni mestni prevoznik Trieste Trasporti je sklenil, da z uvedbo poletnega voznega reda zaključi testno obdobje storitve naročanja na vožnjo, ki so jo uvedli 22. maja lani. V veljavo bo spet stopil običajen linijski avtobus, v tem primeru številka 51.

Glavni vzrok za ukinitev pilotnega projekta je premajhno povpraševanje po storitvi. Temu pritrjuje anketa, ki jo je prevoznik skupaj z Deželo FJK izvedel med uporabniki storitve. Za 56 odstotkov vprašanih javni prevoz na klic ni nujna storitev. Nad koncem testnega obdobja je razočarana predsednika vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta, ki se je sicer v preteklih dneh sestala s predstavniki mestnega prevoznika, ki so ji sicer nakazali to možnost, a je vseeno upala, da bodo dobili alternativno rešitev. Predsednica se zaveda, da se storitev ni prijela tako, kot so pričakovali njeni upravljavci, in da so jo uporabljali zlasti zaposleni v Znanstvenem parku Area, a je kljub temu upala, da jih ne bodo pustili brez individualiziranega prevoza, ki je koristen zlasti za prebivalce slabše povezanih vasi.

