Avtobus št. 51 na klic

Rezervira se ga kot taksi, nanj pa se vstopi oziroma se iz njega izstopi izključno na običajnih postajah avtobusne linije št. 51. Tako bi lahko povzeli bistvo avtobusa na klic, nove storitve TSonDEMAND, ki jo podjetje za javni potniški promet Trieste Trasporti (TPL) želi vzpostaviti na vzhodnem Krasu. Z njo bi hoteli okrepiti avtobusne povezave med vasmi na tem območju in središčem mesta v urah, ko je običajno manj potnikov. Poskusna faza bi se lahko začela maja, šlo pa bo vsekakor za eksperimentiranje, saj želijo najprej razumeti odziv prebivalcev kraške planote in so torej pripravljeni se prilagajati, uvajati spremembe.

DODATEK K REDNIM POVEZAVAM

V vzhodnokraškem rajonskem svetu so si želeli pred uradnim začetkom vsaj delno razjasniti pojme, kako naj bi vse skupaj delovalo. Predsednica Nives Cossutta je prejšnji teden sklicala izredno sejo, na katero je pristojne povabila, naj orišejo glavne smernice projekta. Podrobnosti so nakazali odgovoren za stike z javnostjo Michele Scozzai in inženir Giuseppe Zottis iz podjetja Trieste Trasporti, ki spada pod okrilje deželne družbe TPL FVG. Navzoči so bili tržaška občinska odbornica Sandra Savino, občinski inženir Giulio Bernetti ter Enzo Volponi in Nicola Tripani iz Službe za deželni in lokalni javni potniški promet. Srečanju so prisluhnili tudi nekateri domačini, ki na lastni koži občutijo težave in pomanjkljivosti avtobusnih povezav med Krasom in Trstom. Ne gre sicer za popolno novost, saj je avtobus na klic poleti 2019 že zaživel na kraški planoti, pomladi 2020 pa ga je prekinila prekinila pandemija. Pri družbi TPL storitev opisujejo kot »malo kulturno revolucijo«, saj gre za inovativno obliko prevoza, ki se vse bolj razširja po Evropi in svetu. Ko se bo zasidral in uveljavil tudi na Tržaškem ga bodo lahko razširili tudi na druge obrobnejše predele kot dodatek rednim povezavam, so navedli.