Avtobusni poletni vozni red prinaša novosti

Poletni vozni red za mestni javni prevoz prinaša marsikatero novost. Ta bo začel veljati v nedeljo, 8. junija, spremembe, ki jih deželno podjetje za javni potniški promet TPL FVG načrtuje za podjetje Trieste Trasporti, bodo uradno sprejeli do konca prihodnjega tedna, takrat jih bodo tudi objavili, zagotavljajo predstavniki mestnega prevoznika. Predloge o spremembah, ki zadevajo območje med Opčinami in tržaškim mestnim središčem, pa so že predstavili v vzhodnokraškem rajonskem svetu. Glavni novosti sta ukinitev avtobusne linije 2/ in okrepitev linije 64, ki pa bi do Fernetičev segla manj pogosto.

Vožnje vsakih 15 minut

Če bo podjetje TPL FVG po celi črti uresničilo svoje predloge, bo le še prihodnji teden vozil avtobus, ki je v zadnjih letih nadomeščal openski tramvaj. Ker pa med Trstom in Opčinami beleži veliko potnikov, bi mestni prevoznik povečal število voženj, ki jih opravlja avtobus 64. Ta trenutno vozi med Opčinami in Trstom vsakih 20 minut, z novim voznim redom pa bi od ponedeljka do sobote v dopoldanskih urah vozil pogosteje, in sicer vsakih 15 minut. Uvedli bi tudi nedeljske vožnje in storitev ponujali tudi ob prazničnih dneh. Ob nedeljah in praznikih pa bo avtobus spremenil svojo pot in dvakrat na uro povezoval središče Opčin z Ulico Galatti v Trstu.

Manj potnikov beležijo med Opčinami in Fernetiči, zato bi na tej relaciji ukinili linijo 64 v popoldanskih urah. Po 13.30 bi se tako avtobus ustavil v Ulici Freud na Opčinah, kjer načrtujejo namestitev avtobusnega postajališča. Novo postajo za linijo 64 bi uredili tudi v Ulici Commericiale, in sicer pri hišni številki 163/1. Obenem načrtujejo ukinitev linije 28 ob delovnikih in zmanjšanje števila voženj linije 30 ob praznikih. Obe povezujeta območje Ulice Commerciale in Kolonje s tržaškim mestnim središčem.