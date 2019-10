Avtocestni priključek pri Proseku zaprt zaradi nesreče

Na avtocestnem priključku pri Proseku sta v smeri proti Trstu okrog 9. ure trčila tovornjaka. Pri tem se je tovornjak cisterna slovenskih registrskih tablic prevrnil na bok, dizelsko gorivo, ki ga je prevažal, pa je začelo odtekati na cestišče. Na kraj so prihiteli gasilci, ki odpravljajo posledice nesreče. Gorivo bodo pretočili v drugi tovornjak cisterno, poškodovani tovornjak pa bodo dvignili z žerjavom. Kot kaže, se bo celoten postopek zavlekel več ur. Prometna policija je zaprla odsek med Zgonikom in Prosekom v smeri proti Trstu, avtomobile izločajo pri Zgoniku. Zapora bo po prvih ocenah trajala do popoldanskih ur.

Tovornjak cisterna je prevažal 31.000 litrov dizelskega goriva, od teh je po prvih ocenah kakih 8.000 do 10.000 litrov izteklo na cestišče in v bližnje grmičevje. Gasilci so zato poklicali tudi tehnike deželne agencije za okolje ARPA.

Na kraju so bili tudi reševalci službe 118, ki so ugotovili, da je en voznik utrpel le manjše odrgnine in so ga oskrbeli kar na mestu.