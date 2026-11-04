Avtomobil izsilil prednost openskemu tramvaju

Na Trgu Casali na začetku Ulice Commerciale sta bila v nesrečo, ki se je pripetila malo po 14.30, vpletena openski tramvaj in avtomobil dacia. Avtomobil, ki je pripeljal iz Ulice Scorcola, se med prečkanjem Trga Casali ni ustavil in je izsilil prednost openskemu tramvaju, ki se je spuščal proti Trgu Dalmazia. Slednji je trčil v njegov bok in avtomobil premaknil kakih pet metrov, pri čemer je oplazil še dva parkirana skuterja, ki sta se nato prevrnila. Na avtomobilu je nastala večja gmotna škoda, tramvaj pa jo je, kot kaže po prvih podatkih, odnesel brez večjih posledic. V nesreči se ni nihče poškodoval. Na kraju je bilo ob 15. uri osebje podjetja Trieste Trasporti. Tramvaj bo po manjši nesreči redno vozil, so sporočili.