Avtomobil je na avtocestnem izvozu obtičal na strehi

Včeraj zvečer se je na avtocestnem izvozu Trebče v smeri Benetk avtomobil prevrnil na streho. Voznik naj se ne bi huje poškodoval.

Tržaški gasilci so sporočili, da se je nesreča pripetila okoli 21. ure. Avtomobil, ki je vozil proti Benetkam, je najprej trčil v ograjo, ki ločuje avtocestni priključek od trebenskega izvoza, nato pa se je prevrnil na streho. Voznik je sam izstopil iz vozila, na kraju so ga oskrbovali reševalci.

Gasilci so preverili, da v avtomobilu ni bilo nigokar drugega, nato pa odstranili vozilo in očistili cestišče. Izvoz je bil dlje časa zaprt, dogajanje preiskuje policija. Po poročanju portala TriestePrima naj bi voznik sedel za volan pod vplivom alkohola, količina alkohola v krvi je bila krepko nad dovoljeno ravnijo.