Avtomobil na prehodu za pešce podrl 18-letnika

V spodnjem delu Ul. Fabio Severo blizu stavbe s hišno številko 4 je ob 13. uri avtomobil toyota, za volanom katerega je bila 66-letna S.C., na prehodu za pešce podrl 18-letnega A.M.. Trčenje je bilo silovito, mladenič je padel pet metrov stran in udaril ob tla. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so mu na kraju nudili prvo pomoč, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili lokalni policisti, ki so med intervencijo reševalcev urejali promet in preiskujejo vzroke nesreče.