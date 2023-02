Avtomobil na strehi in verižno trčenje na avtocestnem priključku

Danes okrog 17.30 je na avtocestnem priključku malo po počivališču pri Devinu v smeri Benetk avtomobil trčil v varnostno ograjo in se prevrnil na streho. V njem je bila poleg voznika še ena oseba. Oba sta se sama izvlekla iz razbitin. Na kraj so prišli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so jima nudili zdravstveno oskrbo, pri čemer sta odklonila prevoz v bolnišnico. Na kraju so bili tudi gasilci z Opčin in iz Trsta, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice, policisti, ki preiskujejo njene vzroke in osebje družbe Autovie Venete.