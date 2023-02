Ob 10.48 je avtomobil podrl pešca pred pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo v Istrski ulici. Po še nepotrjenih vesteh, naj bi šlo za mladeniča. Na kraj so prišli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so mu nudili prvo pomoč in so ga nato prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so lokalni policisti, ki preusmerjajo promet in preiskujejo vzroke nesreče.