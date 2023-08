Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes dopoldne posredovali v Trstu, kjer je avtomobil trčil v moškega, ki je razkladal tovor s kamiona. Po še nepotrjenih vesteh je do nesreče prišlo okrog 10. ure v Ulici Sv. Frančiška. Zdravstveno osebje je ugotovilo, da si je delavec poškodoval nogo. Prepeljali so ga v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z zeleno triažno kodo. Na kraju so bili lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.