Avtomobilist podrl pešca

V Ul. Molino a Vento je okrog 13. ure avtomobil podrl pešca. Nesreča se je pripetila na prehodu za pešce ob hišni številki 52, nekaj sto metrov pod Magdaleno. Šestdesetletnik je pravilno prečkal cesto, in sicer z desne proti levi strani cestišča (če gledamo proti Magdaleni), ko je vanj trčil ford fiesta, ki je privozil iz nižjih predelov ulice. Pešec je udaril v vetrobransko steklo in nato obležal na cestišču, bil je vseskozi pri zavesti, 79-letni voznik avtomobila pa jo je odnesel brez poškodb. Na kraj so prihiteli reševalci službe 118, ki so poškodovanega pešca prepeljali v katinarsko bolnišnico, lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče in karabinjerji. Ul. Molino a Vento je bila od 13. do 14. ure zaprta za promet.