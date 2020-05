Azzolina: »Zagotovili bomo pravico do šolanja«

Začela se je četrta izvedba festivala nesovražnega govora Parole O_stili, ki je zaradi pandemije letos zaživel le na spletu, ne pa na tržaški pomorski postaji, kjer se je odvijal do lani. Dvodnevni niz dogodkov so letos združili pod geslo Si è ciò che si dice (Smo, kar rečemo), to je drugo načelo festivalskega manifesta.

Preko temu namenjenega kanala na YouTubu so organizatorji pognali prvo od številnih srečanj, z naslovom Ko bom septembra spet srečal sošolce. Izpred domače kamere je idejna pobudnica festivala in komunikologinja Rosi Russo ob 9:30 povabila v spletno konferenco moderatorja srečanja Danieleja Grassuccija, novinarja ter soustanovitelja in direktorja spletnega portala skuola.net. Ta je nato sprejel glavne gostje, kantavtorico in mamo Maliko Ayane, pevko, influecerko in dijakinjo Marto Losito ter italijansko ministrico za šolstvo in profesorico Lucio Azzolina. Grassucci je takoj hotel izvedeti, kako je vsaka izmed njih odreagirala, ko je izvedela za prekinitev didaktične dejavnosti. Marta, ki obiskuje tretji razred turistične smeri tehniškega zavoda v Milanu, je priznala, da je prvi teden doživljala bolj počitniško, ko pa se je zarisala slika pandemije in je bilo jasno, da bo šolsko leto le virtualno, je bila zaskrbljena in obenem žalostna. Močno pogreša namreč neposreden stik s sošolci pred, med in po pouku, pa tudi odnos s profesorji.

Malika je bila kot mama 14-letne dijakinje zaskrbljena. Hčerka obiskuje namreč prvi razred višje srednje šole, kjer se med sošolci še ni ustalil nek stalen odnos.

Ministrico pa je ob sporočilu, da bodo morale šole ostati zaprte, močno zabolelo, saj se zaveda, da je Italija s prekinitvijo običajnega pouka utrpela hudo rano, ki je ne bo zlahka prebolela.

Šola je digitalni svet pred pandemijo večinoma obsojala. Preko aplikacij sta se namreč zlahka širila sovražni govor in nasilje med najstniki. Zdaj pa je splet postal edini most med šolo in mladimi, brez katerega bi država ne morala zagotoviti temeljne pravice po izobraževanju.

Marta ima z digitalnim svetom poseben odnos. Influencerka pa priznava, da je v času izrednega stanja večkrat izklopila internetno povezavo - po končanem pouku - in uživala v družbi družinskih članov v Trevisu, kjer je doma in kamor se je marca vrnila.

Malika Ayane je prosti čas posvečala predvsem spoznavanju tistih krajev, ki jih na svetu še ni obiskala in ugotovila, da so družbena omrežja lahko velik vir zanimivih informacij.

Srečanje je višek doseglo pri vprašanju o tem, ali bodo učenci in dijaki lahko spet stopili septembra v razred. Ministrica Azzolina je najprej poudarila, da je prvi korak, ki ga šolstvo pričakuje v drugi fazi izrednega stanja, maturitetni izpit. Ta bo potekal na šolah v živo, v skladu s predpisi za zajezitev okužbe s koronavirusom: »Ministrstvo, v sodelovanju s starši, ravnatelji, profesorji in šolskimi združenji, pripravlja več rešitev. Na podlagi stanja pandemije bomo izbrali pravo pot. V vsakem primeru bomo vsem zagotovili pravico do šolanja.«

Na jutranje srečanje se je povezalo več kot 7000 gledalcev iz vse Italije. Veliko je bilo komentarjev, med temi nekaj neprijetnih seksističnih opazk, zaradi katerih so morali prost dostop do klepetalnice začasno prekiniti.