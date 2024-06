Baker, Manson, Monroe, Rol – so bili dobri ali slabi?

V dobi družbenih medijev, kjer so mnenja takojšnja in hitro spremenljiva, se večkrat prepustimo preprosti in prav zato površni presoji človeka oz. situacije. Omejimo se na oceno – je dober ali slab? V resnici je kategorizacija priročno orodje za izravnavo razlik in nians, ne da bi se poglobili v vse, kar se skriva za situacijo ali osebo. Opredelitev dobri ali slabi je tudi rdeča nit letošnjega, osmega festivala Approdi, ki ga v sodelovanju s tržaško občino prireja društvo Vitamina T s podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine in Fundacije Casali.

Baker, Manson, Monroe, Rol

Letošnji festival, ki je postal multidisciplinarni gledališki, glasbeni in filmski dogodek, bo torej raziskoval protislovne, zapletene in nerazločljive osebnosti. Od samodestruktivnega in nadarjenega Cheta Bakerja do zločinskega psihopata Charlesa Mansona, od krhke in lepe Marilyn Monroe do izjemnega in kontroverznega Gustava Rola.

Festivalsko dogajanje, ki zaobjema v glavnem osem dogodkov, se bo začelo jutri in se zaključilo v nedeljo, 23. junija, premikalo pa se bo med različnimi lokacijami. Festival bo na terasi krožka Marina Mercantile jutri ob 21.15 odprla predstava Arrivederci Chet - poklon Chetu Bakerju, ki z besedo in glasbo pripoveduje zgodbo enega najbolj izvirnih trobentačev vseh časov. V soboto bo Gianluca Guerra vodil filmski sprehod Svet v enem mestu (Hiša filma ob 18. uri), na katerem bodo udeleženci odkrivali lokacije filmov o vohunih in tajnih agentih, posnetih v Trstu. Filmska in gledališka igralka Loredana Cannata bo ponudila svoj monolog o liku igralke Marilyn Monroe Marilyn - njene besede (park muzeja Sartorio, 17. junija, ob 21.15).

Več informacij o dogodkih je na voljo na spletni strani wwww.approdifestival.it. Za obisk dogodkov bo treba odšteti od 3,5 do 14 evrov (Ticket Point).