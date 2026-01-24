VREME
Zimske olimpijske igre

»Baklo sem nosil v duhu povezovanja, razumevanja in skupnih vrednot«

Med baklonosci sta bila tudi mlada tržaška Slovenca

Sanela Čoralič |
Trst |
24. jan. 2026 | 11:01
    »Baklo sem nosil v duhu povezovanja, razumevanja in skupnih vrednot«
    Nabrežinski dijak Hasan Paškulin Martini v Ogleju (OSEBNI ARHIV)
Pred prihodom v Trst je olimpijski ogenj šel iz roke v roko. Mnogi so ga včeraj nosili ... med njimi tudi Hasan Paškulin Martini, dijak 3.razred uporabnih znanosti liceja Franceta Prešerna. Nabrežinec, ki se ukvarja z gorskim kolesarstvom, sicer pa »kot bivši tekmovalec SK Devin in Sci CAI XXX Ottobre uživa v smučanju«.

Hasan je baklo nosil v Ogleju. »Ko sem prijel v roko olimpijsko baklo, sem imel poseben občutek, ki ga ne bi znal z lahkoto opisati. Bil sem ponosen in srečen, da sem lahko nosil baklo v imenu vseh, ki verjamejo v vrednote olimpizma,» je pojasnil za Primorski dnevnik.

Petra Debelis (druga z leve) in ostali baklonosci pri Miramaru (LUCA TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
Petra Debelis (druga z leve) in ostali baklonosci pri Miramaru (LUCA TEDESCHI/FOTODAMJ@N)

Preden bi olimpijska karavana uradno krenila po tržaških ulicah, jo je skupina baklonoscev popeljala še v Miramar. Med njimi je bila tudi Petra Debelis, tržaška Slovenka, ki je nad izkušnjo navdušena.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.

