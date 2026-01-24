»Baklo sem nosil v duhu povezovanja, razumevanja in skupnih vrednot«

Pred prihodom v Trst je olimpijski ogenj šel iz roke v roko. Mnogi so ga včeraj nosili ... med njimi tudi Hasan Paškulin Martini, dijak 3.razred uporabnih znanosti liceja Franceta Prešerna. Nabrežinec, ki se ukvarja z gorskim kolesarstvom, sicer pa »kot bivši tekmovalec SK Devin in Sci CAI XXX Ottobre uživa v smučanju«.

Hasan je baklo nosil v Ogleju. »Ko sem prijel v roko olimpijsko baklo, sem imel poseben občutek, ki ga ne bi znal z lahkoto opisati. Bil sem ponosen in srečen, da sem lahko nosil baklo v imenu vseh, ki verjamejo v vrednote olimpizma,» je pojasnil za Primorski dnevnik.