Bankomat Unicredit na Proseku zopet deluje

Bankomat poslovalnice banke Unicredit na Proseku od včeraj ponovno deluje, potem ko so odpravili okvaro, zaradi katere več dni ni bilo mogoče dvigniti denarja. Poslovalnica je v tem času, ki ga pogojuje pandemija koronavirusa in posledično ukrepi za zajezitev le-te, začasno zaprta kot precej drugih poslovalnic banke Unicredit, ki jih izmenično odpirajo nekaj dni na teden, da bi na čim boljši način pokrivali ozemlje ter zaščitili tako osebje kot stranke. Do prejšnjega tedna je deloval bančni avtomat, pri katerem je bilo mogoče dvigniti denar, nakar je v četrtek le-ta zmanjkal, kar je povzročilo težave marsikateri stranki.

Zadeva je v prejšnjih dneh končala tudi na družabno omrežje Facebook, na novinarsko zanimanje pa so se odzvali sindikalist Cgil Piergiorgio Gori, odgovorni pri banki za Tržaško in Goriško Giorgio Sarra in tiskovni predstavnik Unicredit za severovzhod Italije Giulio Fiorito. Iz njihovih besed izhaja, da je pomanjkanju denarja botrovala tehnična okvara na avtomatu proseške poslovalnice. Pri banki Unicredit za zalaganje avtomatov, tako navadnih kot tistih, kjer so možne številne bančne operacije, skrbijo bodisi notranji operaterji kot osebje zunanjih podjetij za prevoz denarja. V primeru Proseka je prišlo do okvare, ki je po eni strani povzročila, da avtomat ni mogel dajati gotovine, po drugi pa je tudi preprečila možnost, da se v napravo vnese nov denar. Z okvaro so se ubadali kar nekaj dni, naposled pa so jo vendarle odpravili in tako od včeraj bankomat zopet deluje, so sporočili iz banke, kjer se za nastalo več dni trajajočo nevšečnost opravičujejo. Vsekakor, zagotavljajo, je okvara zadevala samo proseško poslovalnico, v vseh drugih so avtomati redno delovali oz. so bile težave bolj redke. Kakorkoli, so strankam na voljo tako spletna stran www.unicredit.it kot brezplačne zelene telefonske številke, ki so jih aktivirali prav v ta namen.

ZKB: VSE POSLOVALNICE ODPRTE IN DNEVNI PREGLEDI AVTOMATOV

Novinarsko zanimanje pa je veljalo tudi za delovanje avtomatov drugih zavodov, v prvi vrsti Zadružne kraške banke. Po besedah direktorice ZKB Emanuele Bratos avtomate poslovalnic dnevno pregledujejo in pazijo, da denarja v njih ne zmanjka. Se pa lahko zgodi, da avtomat za krajši čas ne daje več denarja, a to ne zaradi pomanjkanja le-tega, ampak zaradi preobremenjenosti linije, kakor se je npr. zgodilo prejšnji teden.