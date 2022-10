Banksy osvaja bivšo ribarnico

Banksy, najbolj znan neznani ulični umetnik, ki mu nihče še ni znal pripisati ne imena ne obraza prihaja v Trst. Deželni turistični urad PromoturismoFVG v sodelovanju z družbo za promocijo sodobne umetnosti Madeinart od 25. novembra do 10. aprila 2023 v nekdanji ribarnici na nabrežju prireja neavtorizirano razstavo njegovih del Banksy, the great communicator. Dežela Furlanija - Julijska krajina in Občina Trst, ki jo promovirata, nanjo stavita veliko. To dokazuje tudi dejstvo, da so jo predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga, deželni odbornik za gospodarske dejavnosti in turizem Sergio Emidio Bini ter tržaški občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi včeraj v deželni palači na Velikem trgu predstavili skoraj poldrugi mesec pred odprtjem.