Bar je bil deset let ilegalno priključen na električno omrežje

Tržaški lokal, ki je že sicer povzročal kršitve javnega reda, je bil deset let priključen na električno omrežje in koristil elektriko, ne da bi zanjo plačeval. To izhaja iz preiskave tržaške lokalne policije.

V zadnjih dneh avgusta se je komunalno podjetje AcegasApsAmga obrnilo na lokalno policijo za pomoč pri izvedbi tehničnih pregledov v okolici Trga Perugino v lokalu, za katerega je tržaška občina že večkrat odredila začasno zaprtje zaradi raznih kršitev javnega reda. V zadnjih letih je bar tudi večkrat zamenjal upravitelje.

Trenutni lastnik je lokalno policijo in tehnike pospremil do tehničnih prostorov lokala, kjer je osebje komunalnega podjetja nemudoma opazilo ilegalni priključek na električno omrežje nad števcem. Naposled se je izkazalo, da lokal že deset let ni imel pogodbe za dobavo električne energije in si jo je ilegalno priskrboval preko omenjenega priključka.

Lokalna policija je trenutnega lastnika zato ovadila zaradi tatvine v oteževalnih okoliščinah in poškodovanja tuje lastnine.