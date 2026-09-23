Karabinjerji se učijo slovenščino

Ta teden se je začel tečaj slovenščine za karabinjerje, ki ga prireja njihovo tržaško pokrajinsko poveljstvo. Tečaj koordinira Piermarco Borettaz, vodja operativnega oddelka tukajšnjih karabinjerjev.

Tečaj slovenščine spada v ponudbo centra za tuje jezike karabinjerjev s sedežem v Rimu, v bodoče naj bi ga nudili vsaki dve leti. Cilj tečaja, poudarjajo karabinjerji, ni le osvojitev drugega jezika, temveč pridobivanje orodij za čim bolj neposredno sporazumevanje s Slovenci v Italiji.

Tečaj ima predvideno trajanje šestih tednov, sklenil naj bi se oktobra z zaključnim izpitom. Lekcije pod vodstvom Nine Kodermac in Valentine Barani se osredotočajo na nekaterih osnovnih sklopih, kakršni so osnovno besedišče, tehnična terminologija vezana na policijsko dejavnost, krajevne zgodovina, kulture in navade ter temelji slovenske slovnice.