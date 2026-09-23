Znanost in tehnika prevzemata Veliki trg

Tržaški Veliki trg bo v prihodnjih dneh v skoraj izključni domeni znanosti in znanstvenikov. Včeraj je tam nekaj stojnic že postavila inženirska zbornica, od petka do nedelje pa bo na sporedu znanstveni festival Trieste Next, ki bo gostil tudi Sharper - Evropsko noč raziskovalcev.

Kaj vse se lahko skriva za inženirskim poklicem? Na to vprašanje so dobili marsikateri odgovor tisti, ki so se včeraj sprehajali po Velikem trgu. Tržaška inženirska zbornica je namreč pred italijanskim kongresom inženirjev, ki bo v Trstu potekal od danes do petka, v sodelovanju z nacionalnim svetom inženirjev, istoimensko fundacijo ter mrežo mladih inženirjev želela predstaviti inženirski poklic.

Pod tržaško mestno hišo so zasedli peterico stojnic, vsaka je bila posvečena drugačni plati inženirskega poklica. Prvi sklop so predstavljali učno osebje in dijaki tržaškega pomorskega zavoda. V sodelovanju s tržaško pristaniško upravo so z igrami za najmlajše in simulatorji za manj mlade predstavljali pomorstvo. Stojnico so si delili tudi z inženirji, ki so predstavljali teorijo in prakso umetne inteligence.

Druga stojnica je bila posveečena interaktivnim predstavitvam o potresni nevarnosti, tretja pa inženirstvu za vključujoč šport. Zveza Lega Navale Italiana je z inženirji skupine Audace Sailing Team in tržaške fakultete za inženirstvo in arhitekturo predstavila jadrnici, katerih se lahko poslužujejo tudi osebe z invalidnostmi.

V petek se bo deloma na Velikem trgu, deloma pa na drugih lokacijah odvijala letošnja izvedba dogodka Sharper - Evropske noči raziskovalcev. Program bo na sporedu med 15. in 22. uro, namenjen bo različnim starostnim skupinam. Med 14. in 18. uro bo vstop v Znanstveni imaginarij v Starem pristanišču brezplačen, istočasno bodo na raznih lokacijah potekale delavnice, predavanja in vodeni ogledi stojnic na Velikem trgu. Med drugimi bo svoje delo predstavljal forenzični oddelek policije. Program in informacije so na spletni povezavi www.sharper-night.it/trieste.