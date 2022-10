Barcolana 54: Zmagala je Deep Blue, prvič na vrhu ženska

Barcolana 54 se je za zmagovalce zaključila v manj kot uri, glavnina flote sicer še jadra proti cilju.

Zmagala je jadrnica Deep Blue, ki je bila letos novinka v Trstu. Letošnja izvedba pa bo šla v anale, ker je to prva Barcolana, ki jo je osvojila jadrnica z žensko krmarko. Wendy Schmidt je lastnica Deep Blue (26 metrov) in jo tudi krmari. Podjetnica in borka za (čiste) oceane (soustanoviteljica organizacije 11th Hour Racing, ki se bori za trajnostni razvoj okolja, sicer žena bivšega izvršnega direktorja Googla Erica Schmidta) je tako tudi prejemnica posebne nagrade Trofeo Generali – Women in Sailing, ki jo osvoji prva kramrka na Barcolani. Eno najnovejših jadrnic na Barcolani upravlja z mešano ekipo novozelandskih, avstralskih in ameriških jadralcev, med katerimi je edini »tujec-domačin« Alberto Visentini. On je tudi krmaril na startu, kjer je bil najhirejši.

Drugo mesto je pripadlo Arci Sgr Furia Benussija. Jadrnica je zmagala na Barcolani 2021. Med regato so imeli na krovu kar nekaj težav z jadri, med drugim so eno po težavah proti prvi boji eno odvrgli v morje. Deep Blue je zato dvignila protestno zastavico, saj naj bi bilo "odlaganje" v morje prepovedano.

Tretja je Portopiccolo Prosecco Doc, ki jo krmari Mitja Kosmina. Ekipa Claudia De Martisa je italijansko-slovenska – član ekipe je tudi jadralec JK Čupa Sebastian Cettul, častna gostja pa bosta ukrajinska jadralca Oskar in Sviatoslav Madonich.

Četrta je bila slovenska Way od Life, ki pa je imela težave z jadrom že na startu. Počasi je zaostanek nadoknadila in se nato pridružila ostalim velikankam.

Ostali:

5. Maxi Jena, 6. Woodpecker, 7. Anyway, 8. Ancilla domini

11.35 – Na nabrežju pričakuje zmagovalce na tisoče ljudi.

11.28 - Zmagala je Deep Blue - krmarila je Wendy Schmidt (s Tržačanom Andreo Visentinijem, ki se držal krmilo na startu) - minuto počasnejša od prejšnjega rekorda. Druga Arca Furia Benussija, tretje mesto za Portopiccolo Prosecco Doc. Četrta slovenska Way od Life, peta Maxi Jena..

11.23 - Verjetno ne bo sprememb do cilja pred Velikim trgom. Deep Blue vodi, sledi Arca, ki je verjetno ne bo prehitela, tretja je Portopiccolo Prosecco doc, zasleduje ga slovenska Way od Life

11.18 - Pri četrti boji ni sprememb. Na tretjem mestu vztraja Mitja Kosmina s Portopiccolo Prosecco Doc

11.12 - Deep Blue prva obrnila na tretji boji in še pridobiva prednost. Ameriška jadranica krmarke in lastnice Wendy Schmidt je tudi dvignila rdečo protesno zastavico – Arca je namreč po težavah z jadrom pustila jadro v morju, kar pa naj bi bilo prepovedano.

11.07 – 600 metrov do tretje boje. Deep Blue vodi, pred Arco je pridobila kakih 300 metrov.

11.03 – Vodilni jadrnici proti Miramarskemu gradu k tretji boji. Vodi še vedno Deep Blue, za njo Arca, ki zaostaja okrog 200 metrov. Portopiccolo Prosecco Doc z Mitjo Kosmino zasleduje bin je precej nadoknadil, težko bo pa dohitel vodilni.

10.58 – Arca še vedno zasleduje Deep Blue.

10. 51 – Jakost vetra je pri drugi boji manjša. Pri drugi boji spet prva Deep Blue. Dvoboj se nadaljuje.

10.46 - Na prvi boji prva obrača Deep Blue, za njo Arca, ki zaostaja 10 sekund. Sledita Portopiccolo Prosecco doc. in Maxi Jena.

10.40 – Jakost vetra se veča. Težave z jadri spet na Arci, ravno ko so bili na tem, da prehitijo Deep Blue.

10.35 – Vodita Deep Blue in Arca, Portopiccolo Prosecco doc jima sledi, Maxi Jena pa je prehitela Way of Life

10.32 - Na startu imata Way od Life in Arca težave z jadri. Deep Blue je bila najbolje pripravljena.

10.30 - Barcolana se je začela. Start je letos oznanil top na jadrnici Vespucci. Tik pred startom so sunki dosegali jakost 20 vozlov.