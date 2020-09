Barcolana: med vikendom obvezno nošenje mask, danes 1000. vpisan

Barcolana, 52. po vrsti, bo letos, kot že večkrat poudarjeno, zaživela v znamenju spoštovanja vseh varnostnih predpisov. Na današnji uradni predstavitvi dogodka, ki bo v Trstu in tržaškem zalivu potekal med 3. in 11. oktobrom, so prav v tem duhu kot glavno novost obelodanili, da bo v osrednjem vikendu, 10. in 11. oktobra, obvezno nošenje zaščitnih mask za vse in vseskozi, ne samo na zaprtem in v večernih urah. Odločitev je potrdil tudi prefekt Valerio Valenti.

Ravno spoštovanje vseh varnostnih pravil bo pravi izziv. Organizatorjem bi bilo seveda v teh težkih časih najlaže odpovedati dogodek, a želijo vsem dokazati, da se tudi v takih razmerah da prirediti marsikaj.

Letos ne bo več tradicionalnega naselja na nabrežju, v ospredju pa bodo prav zato predvsem lokalni gostinci in trgovci, ki jih je pandemija novega koronavirusa zelo prizadela. Prireditve bodo na Verdijevem trgu.

Ravno zdaj pa je iz štaba Barcolane prispela novica, da se je na nedeljski jadralni višek, vpisalo že 1000. plovilo. To je jadralec iz Ronk.