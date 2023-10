Barcolano obiskalo več kot 425 tisoč ljudi

Več kot 425 tisoč obiskovalcev se je letos odpravilo v Trst, da bi se udeležilo športno-družabno-turističnega dogodka, ki ga je ustvarila 55. Barcolana. Samo zadnji konec tedna pred nedeljsko regato so zabeležili 388 tisoč obiskovalcev; 140 tisoč domačih gostov, več kot 240 tisoč pa iz drugih krajev. Do teh številk so organizatorji Barcolane prišli s pomočjo satelitske analize in umetne inteligence, podatke pa je obdelala družba JustOnEarth (JOE), s katero tobačni velikan BAT v Italiji vodi kampanjo štetja cigaretnih ogorkov, ki jih kadilci odvržejo na tla.

S hitro analizo podatkov je izredno zadovoljen predsednik kluba SVBG, ki organizira Barcolano, Mitja Gialuz, ki je ponosen, da je Barcolana vsako leto večja in boljša in da predstavlja odlično priložnost pokazati se, predstaviti svoje izdelke, se podružiti,zabavati se ... S prvimi statističnimi podatki, ki pa ne vsebujejo natančnih podatkov o nastanitvah, ki so jih turisti ustvarili, je Gialuz danes postregel na sedežu barkovljanskega kluba. Uvodoma se je zahvalil vsem lokalnim medijem, ki so v preteklih dneh polnili časopisne stolpce in radijske ter televizijske programe o dogodku.

50.000 vozovnic za vlak

»Letošnja Barcolana je predstavljala velik uspeh tako na kopnem kot na morju. Številke so dokaz, da je pandemsko obdobje za nami in da so se letos obiskovalci, od katerih jih je 62 % prišlo od drugod (izven Trsta), želeli prepustiti zabavanju. Tudi koncert, ki smo ga priredili ob začetku desetdnevnega praznika, je uspel, saj mu je prisluhnilo pet tisoč ljudi,« je dejal Gialuz in postregel še z enim zanimivim podatkom. Od četrtka do petka, se pravi zadnje dni pred nedeljsko regato, so Italijanske železnice (Trenitalia) prodale 50 tisoč vozovnic. Največ so jih prodali v nedeljo, 8. oktobra. Kar 28 tisoč.